Хотел сократить дорогу: житель Башкирии провалился под лед

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Инцидент случился в поселке Атамановка. 40-летний сельчанин хотел сократить дорогу через реку, но в какой-то момент тонкий лед не выдержал и треснул. Мужчина стал тонуть.
Житель деревни из последних сил держался за лед. Страшно представить, что могло ждать попавшего в беду мужчину, если бы рядом не оказался рыбак на лодке и не спас его.
С берега пострадавшему вызвали спасателей. Сотрудники МЧС увезли мужчину в ближайшее теплое помещение, отогрели и дали сухую одежду.