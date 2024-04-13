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Published Сегодня, 06:52

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Хотел сократить дорогу: житель Башкирии провалился под лед

Хотел сократить дорогу: житель Башкирии провалился под лед

13 апреля 2024, 06:52
Фото: PxHere
В Караидельском районе Башкирии мужчина провалился под лед на реке. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент случился в поселке Атамановка. 40-летний сельчанин хотел сократить дорогу через реку, но в какой-то момент тонкий лед не выдержал и треснул. Мужчина стал тонуть.

Житель деревни из последних сил держался за лед. Страшно представить, что могло ждать попавшего в беду мужчину, если бы рядом не оказался рыбак на лодке и не спас его.

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С берега пострадавшему вызвали спасателей. Сотрудники МЧС увезли мужчину в ближайшее теплое помещение, отогрели и дали сухую одежду.

#Происшествия#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Половодье
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