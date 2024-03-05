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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Житель Уфы посередине реки ушел под лед

В Уфе мужчина провалился под лед и из последних сил ждал помощи

5 марта 2024, 04:37
Фото: УГЗ Уфы

Житель Уфы посередине реки ушел под лед

Они не дали ему утонуть, сообщает Управление гражданской защиты столицы Башкирии.

Сегодня рано утром в микрорайоне Сипайлово мужчина вышел на середину реки Уфа в районе улицы Цимлянской и внезапно провалился под лед. Ему удалось зацепиться в полынье и, несмотря на сильное течение, удержаться. Он стал кричать и звать на помощь, спустя несколько минут его услышали случайные прохожие, которые и вызвали спасателей.

Специалистам Управления гражданской защиты пришлось преодолеть по льду реки 150 метров, при помощи специального оборудования достать пострадавшего и транспортировать его на берег, где уже ожидала машина скорой помощи.

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Пострадавший мужчина получил переохлаждение и не мог говорить. Его экстренно госпитализировали. По словам спасателей, выжил он буквально чудом, так как течение в этой части реки сильное и его могло запросто утащить под ледяной покров.

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