В Уфе мужчина провалился под лед и из последних сил ждал помощи

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Сегодня рано утром в микрорайоне Сипайлово мужчина вышел на середину реки Уфа в районе улицы Цимлянской и внезапно провалился под лед. Ему удалось зацепиться в полынье и, несмотря на сильное течение, удержаться. Он стал кричать и звать на помощь, спустя несколько минут его услышали случайные прохожие, которые и вызвали спасателей.
Специалистам Управления гражданской защиты пришлось преодолеть по льду реки 150 метров, при помощи специального оборудования достать пострадавшего и транспортировать его на берег, где уже ожидала машина скорой помощи.
Пострадавший мужчина получил переохлаждение и не мог говорить. Его экстренно госпитализировали. По словам спасателей, выжил он буквально чудом, так как течение в этой части реки сильное и его могло запросто утащить под ледяной покров.