В Уфе мужчина провалился под лед и из последних сил ждал помощи

Сегодня рано утром в микрорайоне Сипайлово мужчина вышел на середину реки Уфа в районе улицы Цимлянской и внезапно провалился под лед. Ему удалось зацепиться в полынье и, несмотря на сильное течение, удержаться. Он стал кричать и звать на помощь, спустя несколько минут его услышали случайные прохожие, которые и вызвали спасателей.