В Башкирию могут приехать тысячи белорусских зубров

В рамках специализированной выставки «Экология и технологии» состоялось онлайн-заседание рабочей группы по разведению в Башкортостане белорусских зубров. Оказалось, что оптимальной площадью для их воспроизводства для 18 особей — четыре тысячи га. Более тысячи животных будут обитать на территории «Башкирского Урала» площадью 346 тысячи га.