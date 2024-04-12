В Башкирию могут приехать тысячи белорусских зубров

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В рамках специализированной выставки «Экология и технологии» состоялось онлайн-заседание рабочей группы по разведению в Башкортостане белорусских зубров. Оказалось, что оптимальной площадью для их воспроизводства для 18 особей — четыре тысячи га. Более тысячи животных будут обитать на территории «Башкирского Урала» площадью 346 тысячи га.
Ранее 18 единиц зубров завезли в регион двумя партиями. Они уже выпущены на волю и объединились. Состояние удовлетворительное, за ними осуществляется постоянное наблюдение.