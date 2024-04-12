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Updated Сегодня, 15:18

В Башкирию могут приехать тысячи белорусских зубров

В Башкирию могут приехать тысячи белорусских зубров

12 апреля 2024, 15:16
Фото: Башкортостан сегодня
В Башкирию планируют завезти белорусских зубров. На территории их будет более одной тысячи особей, заявил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.

В рамках специализированной выставки «Экология и технологии» состоялось онлайн-заседание рабочей группы по разведению в Башкортостане белорусских зубров. Оказалось, что оптимальной площадью для их воспроизводства для 18 особей — четыре тысячи га. Более тысячи животных будут обитать на территории «Башкирского Урала» площадью 346 тысячи га.

Ранее 18 единиц зубров завезли в регион двумя партиями. Они уже выпущены на волю и объединились. Состояние удовлетворительное, за ними осуществляется постоянное наблюдение.

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