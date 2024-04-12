В Башкирии запись в первый класс через Госуслуги побила прошлогодний рекорд

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Развитие портала Госуслуг и перевод социально значимых услуг в электронную форму — это одна из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика».
— Увеличение количества заявлений, поданных в электронном виде, говорит о востребованности Госуслуг у родителей, — отметил заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов. — Такой формат экономит время и дает возможность подать заявление в первые дни приема. А в этом году можно было заполнить заявление заранее, сохранить черновик в личном кабинете, а затем отправить его 1 апреля одним нажатием кнопки.
В пресс-службе Правительства Башкортостана пояснили, что если заявление на запись ребенка в школу было подано через Госуслуги (федеральный или региональный портал), то относить в школу документы не нужно. Исключение могут составить только документы о праве на льготное зачисление.