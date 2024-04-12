В Башкирии запись в первый класс через Госуслуги побила прошлогодний рекорд

— Увеличение количества заявлений, поданных в электронном виде, говорит о востребованности Госуслуг у родителей, — отметил заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов. — Такой формат экономит время и дает возможность подать заявление в первые дни приема. А в этом году можно было заполнить заявление заранее, сохранить черновик в личном кабинете, а затем отправить его 1 апреля одним нажатием кнопки.