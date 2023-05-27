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В Башкирию прибыли девять зубров из Белоруссии

27 мая 2023, 04:13
Фото: 1MI
Девять редких парнокопытных были доставлены в Башкирию из национального парка «Беловежская пуща» в Белоруссии, сообщает mk.ru

Днем ранее, 26 мая, в Башкирию прибыли первые девять зубров. Глава республики добавил, что самка зубра ожидает потомство и выразил надежду, что удастся удачно реализовать совместный с белорусскими коллегами проект.

— Пусть это будет добрым, хорошим сигналом, — прокомментировал Хабиров.

Напомним, о намерениях властей заняться разведением зубров на территории республики стало известно в январе текущего года. Радий Хабиров отметил, что договоренность о реализации проекта была достигнута в ходе визита башкирской делегации в Беларусь.

— Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей. Наша зона ответственности — сформировать для них условия для жизни и адаптации у нас.

#Новости Башкирии#Общество#Экономика
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