Друга стрелка из Башкирии задержали за укрывательство

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Следственный комитет выяснил, что в ночь с 5 на 6 апреля в одном из ночных заведений обвиняемый был с другом, когда у них завязался конфликт с другой компанией. Все переросло в драку, в ходе которой друг подозреваемого выстрелил 23-летнему парню в голову.
Злоумышленники поняли, чем чревата ситуация и сбежали с места преступления. Тот, что моложе, отвез на «Ладе Ниве» старшего товарища и помогал ему добраться до безопасного места и избежать задержания.
Свою вину мужчина полностью признал, а виновник преступления заявил, что все видно на камерах наблюдения. Вид на жительство младшего из обвиняемых аннулирован, а ему временно запретили въезжать в страну.