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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Помогавшего скрыться после стрельбы в Башкирии иностранца накажут

Друга стрелка из Башкирии задержали за укрывательство

12 апреля 2024, 13:55
Фото: 1MI

Помогавшего скрыться после стрельбы в Башкирии иностранца накажут

В Башкирии поймали 30-летнего уроженца Азербайджана по подозрению в укрывательстве особо тяжкого преступления. Он помогал своему 37-летнему товарищу сбежать после стрельбы в кафе в Ишимбае.

Следственный комитет выяснил, что в ночь с 5 на 6 апреля в одном из ночных заведений обвиняемый был с другом, когда у них завязался конфликт с другой компанией. Все переросло в драку, в ходе которой друг подозреваемого выстрелил 23-летнему парню в голову.

Злоумышленники поняли, чем чревата ситуация и сбежали с места преступления. Тот, что моложе, отвез на «Ладе Ниве» старшего товарища и помогал ему добраться до безопасного места и избежать задержания.

Свою вину мужчина полностью признал, а виновник преступления заявил, что все видно на камерах наблюдения. Вид на жительство младшего из обвиняемых аннулирован, а ему временно запретили въезжать в страну.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Стрельба#Ишимбай
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