Друга стрелка из Башкирии задержали за укрывательство

Следственный комитет выяснил, что в ночь с 5 на 6 апреля в одном из ночных заведений обвиняемый был с другом, когда у них завязался конфликт с другой компанией. Все переросло в драку, в ходе которой друг подозреваемого выстрелил 23-летнему парню в голову.