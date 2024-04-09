Жители Башкирии переживают из-за сноса дамбы перед паводком

Девушка пояснила, что сама до конца не разбирается в ситуации, но она переживает из-за возможных последствий. Она требует принять меры по восстановлению дамбы, из-за которой не топило населенный пункт с 2007 года. В прошлом году вода поднималась до половины дамбы, а теперь сооружение сократилось на 100 метров.