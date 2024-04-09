Жители Башкирии переживают из-за сноса дамбы перед паводком

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Девушка пояснила, что сама до конца не разбирается в ситуации, но она переживает из-за возможных последствий. Она требует принять меры по восстановлению дамбы, из-за которой не топило населенный пункт с 2007 года. В прошлом году вода поднималась до половины дамбы, а теперь сооружение сократилось на 100 метров.
Все изменилось осенью 2023 года, когда власти приняли решение снести дамбу недалеко от трассы М-5.
«Желание заработать выше человеческих судеб. Мы не хотим повторения паводка в Орске. Что будем делать, если Дема выйдет?» — написала девушка.
Благодаря дамбе вода якобы уходила на правую сторону и могла дойти до жителей Башкирии только через шлюзы М-5. Последние, к слову, завалены мусором.
Администрации Уфимского района пояснила, что часть дамбы находится на территории, которую арендует ООО «КБ МашЭнергоПроект». Нужно обеспечить доступ к земле путем восстановления подъездных путей и засыпкой траншеи.