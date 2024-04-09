«Невозможно выйти»: в селе Башкирии талые воды затопили несколько подъездов

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Речь, со слов автора, идет о доме по улице Дуговой, 5/2. Рядом ведется строительство торгового центра. Жильцы считают, что работы начали без инженерных изысканий, в результате двор начало топить.
«Застройщики закрыли ливнеку временным заездом к себе на стройплощадку», — рассказывает автор поста.
По словам жильцов, они пробовали обращаться в ответственные инстанции, однако в ответ получали лишь отписки и обещания.
«Размыло асфальт на парковке, топит подвалы. Талые воды из леса поступают из-за стройки. Из подъезда детям и пожилым людям невозможно», — сетует автор.