На Белой в Уфе начался ледоход

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Горожане считают, что весна в этом году оказалась ранней, а потому вскрытие рек случилось быстрее обычного. Чаще всего ледоходы в Уфе фиксировали с 8 по 13 апреля, а поздней весной 2017-го лед пошел лишь 17 апреля.
После запуска в 2007 году Юмагузинского водохранилища на Белой перестали фиксировать мощные грохочущие ледоходы и опасные паводки. Стихи решили останавливать.
В Уфе в зону подтопления попадают пять из семи районов. В результате приходится перекрывать дороги, а жители пишут в соцсетях просьбы о помощи.