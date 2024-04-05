На Белой в Уфе начался ледоход

Горожане считают, что весна в этом году оказалась ранней, а потому вскрытие рек случилось быстрее обычного. Чаще всего ледоходы в Уфе фиксировали с 8 по 13 апреля, а поздней весной 2017-го лед пошел лишь 17 апреля.