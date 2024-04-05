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Published Сегодня, 16:50

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Updated Сегодня, 16:52

На Белой в Уфе начался ледоход

На Белой в Уфе начался ледоход

5 апреля 2024, 16:50
Фото: 1MI
В Уфе на реке Белой начался ледоход. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях, видеозапись появилась в Telegram-канале Ufa_RB.

Горожане считают, что весна в этом году оказалась ранней, а потому вскрытие рек случилось быстрее обычного. Чаще всего ледоходы в Уфе фиксировали с 8 по 13 апреля, а поздней весной 2017-го лед пошел лишь 17 апреля.

После запуска в 2007 году Юмагузинского водохранилища на Белой перестали фиксировать мощные грохочущие ледоходы и опасные паводки. Стихи решили останавливать.

В Уфе в зону подтопления попадают пять из семи районов. В результате приходится перекрывать дороги, а жители пишут в соцсетях просьбы о помощи.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Половодье#Затопление#Марина Шорина#Река Белая
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