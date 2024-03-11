В Башкирии примут закон об алиментах для мужей

«Сегодня на алименты может рассчитывать бывшая супруга в период беременности. Законопроектом уточняется, что такое право возникает в том случае, если беременность наступила до расторжения брака, — сказал Константин Толкачев. — Также алименты может требовать нуждающийся супруг (бывший супруг), осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом. В новой редакции Кодекса сделан акцент на фактическое осуществление такого ухода», — добавил спикер.