В Башкирии примут закон об алиментах для мужей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Депутаты парламента Башкирии в марте планируют принять закон об алиментах для мужей, воспитывающих детей без супруги. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая республики.
Как пояснил спикер Константин Толкачев, алименты смогут потребовать бывшие супруги, осуществляющие фактический уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.
«Согласно действующей редакции Семейного кодекса таким правом наделена только женщина, причем без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком. Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин», — отметил Толкачев.
Председатель Госсобрания отметил, что мужчины все чаще берут на себя уход за детьми, оформляют декретные отпуска, в то время как материальное благополучие семьи обеспечивает женщина. Таким образом, мужчина, с которым остается ребенок, может оказаться в социально уязвимом положении.
«Сегодня на алименты может рассчитывать бывшая супруга в период беременности. Законопроектом уточняется, что такое право возникает в том случае, если беременность наступила до расторжения брака, — сказал Константин Толкачев. — Также алименты может требовать нуждающийся супруг (бывший супруг), осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом. В новой редакции Кодекса сделан акцент на фактическое осуществление такого ухода», — добавил спикер.