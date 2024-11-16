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Ноябрь
Разводы ради пособий в Башкирии стали нормой
16 ноября, 04:28
Октябрь
Видео. Никах со стрельбой устроили в Башкирии
15 октября, 12:32
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
14 октября, 17:15
Сентябрь
В Башкирии насчитали более сотни долгожителей
29 сентября, 04:45
Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана
27 сентября, 05:20
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20
Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков
9 сентября, 12:14
Август
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
23 августа, 13:23
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Июль
Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем
Певица из Татарстана подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
8 июля, 05:08
Более сотни детей сыграли свадьбу в Башкирии
Эксперты представили актуальную статистику ко Дню семьи, любви и верности, сообщает Башкортостат.
5 июля, 11:27
Апрель
В Башкирии отцы смогут требовать алименты у бывших жен
Парламент Башкирии принял закон об алиментах для бывших мужей, сообщает пресс-служба Курултая региона.
8 апреля, 05:55

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