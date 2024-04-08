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В Башкирии открыли лестницу на вершину Торатау

В Башкирии открыли лестницу на вершину Торатау

8 апреля 2024, 15:17
Лестница на шихан Торатау открыта для посещений в Башкирии. Об этом заявили в Telegram-канале «БашПрирода».

Для безопасности туристов в зимний сезон администрация геопарка просила самостоятельно не подниматься на гору. Сейчас на лестнице есть смотровые площадки и скамейки.

Длина экотропы превысила 412 метров. Туристам придется преодолеть 697 ступенек.

Осенью прошлого года власти подсчитали, что республику посетили 1,66 млн человек, что больше на 31,2%, чем годом ранее. Приезжают в регион, чтобы отдохнуть в здравницах, посетить Капову пещеру, шихан Торатау, озеро Талкас.

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#Общество#Башкортостан#Туризм#Марина Шорина
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