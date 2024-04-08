В Башкирии открыли лестницу на вершину Торатау

Осенью прошлого года власти подсчитали, что республику посетили 1,66 млн человек, что больше на 31,2%, чем годом ранее. Приезжают в регион, чтобы отдохнуть в здравницах, посетить Капову пещеру, шихан Торатау, озеро Талкас.