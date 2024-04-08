В Башкирии открыли лестницу на вершину Торатау

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Для безопасности туристов в зимний сезон администрация геопарка просила самостоятельно не подниматься на гору. Сейчас на лестнице есть смотровые площадки и скамейки.
Длина экотропы превысила 412 метров. Туристам придется преодолеть 697 ступенек.
Осенью прошлого года власти подсчитали, что республику посетили 1,66 млн человек, что больше на 31,2%, чем годом ранее. Приезжают в регион, чтобы отдохнуть в здравницах, посетить Капову пещеру, шихан Торатау, озеро Талкас.