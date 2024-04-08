Башкирские нефтяники увеличили объёмы бурения

Напомним, АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, которое ведет добычу и переработку нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Компания ведет деятельность с 1932 года, за этот период открыто более 200 месторождений, пробурено свыше 40 тысяч скважин. Накопленная добыча приближается к отметке в 1,9 млрд тонн нефти.