Башкирские нефтяники увеличили объёмы бурения

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Всего в 2023 году на месторождениях «Башнефти» пробурено 238 скважин. Доля горизонтальных скважин, которые значительно повышают эффективность разработки зрелых месторождений, составила 88%. Кроме того, «Башнефть-Добыча» увеличила проходку в эксплуатационном и поисково-разведочном бурении на 7% (показатель в 411,5 тыс. метров).
Благодаря оптимизации режимов работы оборудования, в Башкирии достигнут рекорд скорости бурения горизонтальной скважины. В частности, на Арланском месторождении за 13 суток пробурена скважина глубиной 1418 метров с протяженностью горизонтального участка 304 метра.
Отметим, что проведение большинства буровых работ обеспечивается корпоративным буровым сервисом — компанией «РН-Бурение». Это один из ключевых факторов импортонезависимости, а также поддержания энергетической безопасности региона и страны.
Напомним, АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, которое ведет добычу и переработку нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Компания ведет деятельность с 1932 года, за этот период открыто более 200 месторождений, пробурено свыше 40 тысяч скважин. Накопленная добыча приближается к отметке в 1,9 млрд тонн нефти.