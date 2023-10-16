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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 07:37

Полечиться и попробовать: власти озвучили цели приезда туристов в Башкирию

Полечиться и попробовать: власти озвучили цели приезда туристов в Башкирию

16 октября 2023, 05:52
Фото: Андрей Назаров // telegram
Данные предоставил премьер-министр республики.

Стало известно, что с начала 2923 года республику посетили 1,66 миллиона человек. В сравнении с прошлым годом количество туристов увеличилось на 31,2%.

Как сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров, приезжают в республику, чтобы отдохнуть в здравницах, посетить Капову пещеру, шихан Торатау, озеро Талкас, попробовать кумыс, башкирский мед и бишбармак.

Кроме того, в 2023 году на развитие туризма в Башкирии было направлено 1,9 миллиарда рублей. Реализуются в регионе и 150 инвестпроектов в данной сфере на общую сумму 3,79 миллиарда рублей.

#Общество#Элина Сайфранова#Туризм#Новости Башкирии#Внутренний туризм#Туризм и индустрия гостеприимства
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