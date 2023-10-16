Полечиться и попробовать: власти озвучили цели приезда туристов в Башкирию

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Стало известно, что с начала 2923 года республику посетили 1,66 миллиона человек. В сравнении с прошлым годом количество туристов увеличилось на 31,2%.
Как сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров, приезжают в республику, чтобы отдохнуть в здравницах, посетить Капову пещеру, шихан Торатау, озеро Талкас, попробовать кумыс, башкирский мед и бишбармак.
Кроме того, в 2023 году на развитие туризма в Башкирии было направлено 1,9 миллиарда рублей. Реализуются в регионе и 150 инвестпроектов в данной сфере на общую сумму 3,79 миллиарда рублей.