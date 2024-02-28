На туристов в Башкирии выделили рекордные 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Турпоток по итогам 2023 года вырос более чем на 14%. Так, регион посетили два миллиона раз. Среди некурортных регионов России Башкортостан попал в топ-5 субъектов по числу отдыхающих в санаториях.
Власти масштабировали проект «Башкирское долголетие» на Беларусь и Абхазию. Также планируется создать в республике туристско-рекреационную зону.
Ранее портал Terra Bashkiria разместил тур для женщин и назвал его «Тур_для_дур». Из-за недовольной общественности власти региона решили изменить последнее слово на «матур».