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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Турпоток в Башкирии за год вырос на 14%

На туристов в Башкирии выделили рекордные 1,5 млрд рублей

28 февраля 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney

Турпоток в Башкирии за год вырос на 14%

Министерство предпринимательства и туризма Башкирии отчиталось об итогах минувшего года. Так, на развитие инфраструктуры для приезжих власти выделили рекордные полтора миллиарда рублей.

Турпоток по итогам 2023 года вырос более чем на 14%. Так, регион посетили два миллиона раз. Среди некурортных регионов России Башкортостан попал в топ-5 субъектов по числу отдыхающих в санаториях.

Власти масштабировали проект «Башкирское долголетие» на Беларусь и Абхазию. Также планируется создать в республике туристско-рекреационную зону.

Ранее портал Terra Bashkiria разместил тур для женщин и назвал его «Тур_для_дур». Из-за недовольной общественности власти региона решили изменить последнее слово на «матур».

«Тур для дур»: ценник на девичник в Башкирии
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#Общество#Башкортостан#Туризм#Марина Шорина
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