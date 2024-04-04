Ратмир Мавлиев отказался принять новую Аллею в Уфе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что Аллея миниатюр у Театра кукол нуждается доработке — объект не был принят. В связи с этим подрядчику необходимо устранить выявленные недочеты. При этом отмечается, что сами миниатюры на данный момент оборудованы подсветкой и защитой от повреждений.