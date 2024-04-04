mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Мэр Уфы потребовал устранить замечания по работам на Аллее миниатюр

Ратмир Мавлиев отказался принять новую Аллею в Уфе

4 апреля 2024, 04:22
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

Мэр Уфы потребовал устранить замечания по работам на Аллее миниатюр

Сити-менеджер заявил о необходимости доработать Аллею миниатюр перед Театром кукол в Орджоникидзевском районе Уфы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что Аллея миниатюр у Театра кукол нуждается доработке — объект не был принят. В связи с этим подрядчику необходимо устранить выявленные недочеты. При этом отмечается, что сами миниатюры на данный момент оборудованы подсветкой и защитой от повреждений.

Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

Кроме того, были согласованы планы строительства новой детской игровой зоны на Аллее. За основу оформления площадки будет взят сюжет известной детской сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Среди элементов оформления игровой зоны — фигуры персонажей, игровое оборудование, в том числе интерактивное. Демонтированные часы с фасада здания театра будут отреставрированы и установлены как арт-объект. Также предусмотрены будут безопасное покрытие, освещение, подсветку, камеры видеонаблюдения.

Как сообщал ранее Mkset, подрядчиком работ по благоустройству Аллеи миниатюр у театра кукол в Уфе стала компания «Энергострой+». За 13,6 млн рублей компания согласилась провести подготовительные работы, покрытие территории, установка наружного освещения, создание системы видеонаблюдения, благоустройство и озеленение территории. Также учтены непредвиденные расходы.

16 объектов: что построят на площадке перед зданием Театра кукол в Уфе
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Администрация Уфы#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Театр кукол в Уфе#Ратмир Мавлиев
Подпишитесь
«Останавливать будут всех без исключений»: в Уфе на трассе проходят рейды ГИБДД
Сегодня, 06:13
Иностранец из недружественной республики отсуживает подарки у жительницы Белорецка
Сегодня, 05:55
Жители деревни в Башкирии лишились выезда в город
Сегодня, 05:52
Мотосезон открыт. В Уфе произошло первое ДТП с малолетним байкером
Сегодня, 05:48
Дорога превратилась в русло реки: Уфу начало затапливать
Сегодня, 05:43
В Башкирии бухгалтерша украла 700 тысяч рублей из детских садов
Сегодня, 05:20
"