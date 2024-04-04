Ратмир Мавлиев отказался принять новую Аллею в Уфе

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что Аллея миниатюр у Театра кукол нуждается доработке — объект не был принят. В связи с этим подрядчику необходимо устранить выявленные недочеты. При этом отмечается, что сами миниатюры на данный момент оборудованы подсветкой и защитой от повреждений.
Кроме того, были согласованы планы строительства новой детской игровой зоны на Аллее. За основу оформления площадки будет взят сюжет известной детской сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Среди элементов оформления игровой зоны — фигуры персонажей, игровое оборудование, в том числе интерактивное. Демонтированные часы с фасада здания театра будут отреставрированы и установлены как арт-объект. Также предусмотрены будут безопасное покрытие, освещение, подсветку, камеры видеонаблюдения.
Как сообщал ранее Mkset, подрядчиком работ по благоустройству Аллеи миниатюр у театра кукол в Уфе стала компания «Энергострой+». За 13,6 млн рублей компания согласилась провести подготовительные работы, покрытие территории, установка наружного освещения, создание системы видеонаблюдения, благоустройство и озеленение территории. Также учтены непредвиденные расходы.