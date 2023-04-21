16 объектов: что построят на площадке перед зданием Театра кукол в Уфе

Исполнитель должен будет подготовить площадку, построить подпорную стенку, заново облицевать стены замка, уложить тротуарное покрытие. Кроме этого, необходимо смонтировать систему освещения, озеленить территорию, установить скамьи и урны, а также миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ластрочкиного гнезда и других объектов. Установка этих миниатюр — одна из самых дорогих статей расходов, на это в смете предусмотрено почти 52 млн рублей.