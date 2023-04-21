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16 объектов: что построят на площадке перед зданием Театра кукол в Уфе

21 апреля 2023, 16:03
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева

На благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе выделят до 104,5 млн рублей

Там высадят смонтируют систему освещения и видеонаблюдения, отремонтируют старый замок и установят миниатюрные копии российских памятников архитектуры.

Управление капстроительства мэрии Уфы ищет подрядчика на выполнение работ по б лагоустройств у аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол в Орджоникидзевском районе У фы. Начальная максимальная цена контракта соствляет 104,5 млн рублей.

Исполнитель должен будет подготовить площадку, построить подпорную стенку, заново облицевать стены замка, уложить тротуарное покрытие. Кроме этого, необходимо смонтировать систему освещения, озеленить территорию, установить скамьи и урны, а также миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ластрочкиного гнезда и других объектов. Установка этих миниатюр — одна из самых дорогих статей расходов, на это в смете предусмотрено почти 52 млн рублей.

Как сообщал Mkset, в настоящее время продолжается реконструкция здания театра. Глава города Ратмир Мавлиев заявлял, что в концу года театр начнет работать.

 

#Наталья Балыкова#Город
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