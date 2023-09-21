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Published Сегодня, 10:09

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С четвёртой попытки определился подрядчик на благоустройство площади в Уфе

Наконец-то нашёлся подрядчик, который благоустроит аллею у Театра кукол в Уфе

21 сентября 2023, 10:09
Фото: Сайт Башкирского государственного театра кукол

С четвёртой попытки определился подрядчик на благоустройство площади в Уфе

Цена вопроса — 18,1 млн рублей

По данным сайте госзакупок, с четвёртой попытки определился подрядчик на благоустройство аллеи перед Театром кукол. Начальная цена составляла 18,1 млн рублей.

В эту сумму, выделяемую из городского бюджета, входят подготовительные работы, покрытие территории, установка наружного освещения, создание системы видеонаблюдения, благоустройство и озеленение территории. Также учтены непредвиденные расходы. Работы должны закончиться до 15 ноября.

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Как сообщают коллеги, победителем конкурса стала компания «Энергострой+». Она согласилась благоустроить площадь за 13,6 млн рублей. Ранее её заявка была отклонена, из-за этого она обратилась в ФАС. В надзорном ведомстве определили, что жалоба не имеет основания. Однако посчитали, что победитель «Уралагротехсервис» тоже подал заявку с нарушениями. Поэтому конкурс был отменён.

По нашим данным, «Энергострой+» является частым поставщиком услуг для государственных или муниципальных нужд. Так, фирма заключила 4 контракта с Управлением дорожного хозяйства Башкирии на сумму более чем в 143 млн рублей. В 2022 году её прибыль составила 1,6 млн рублей.

#Общество#Город#Уфа#Госзакупки#Театр кукол в Уфе#Идэль Гумеров
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