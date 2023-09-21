Наконец-то нашёлся подрядчик, который благоустроит аллею у Театра кукол в Уфе

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По данным сайте госзакупок, с четвёртой попытки определился подрядчик на благоустройство аллеи перед Театром кукол. Начальная цена составляла 18,1 млн рублей.
В эту сумму, выделяемую из городского бюджета, входят подготовительные работы, покрытие территории, установка наружного освещения, создание системы видеонаблюдения, благоустройство и озеленение территории. Также учтены непредвиденные расходы. Работы должны закончиться до 15 ноября.
Как сообщают коллеги, победителем конкурса стала компания «Энергострой+». Она согласилась благоустроить площадь за 13,6 млн рублей. Ранее её заявка была отклонена, из-за этого она обратилась в ФАС. В надзорном ведомстве определили, что жалоба не имеет основания. Однако посчитали, что победитель «Уралагротехсервис» тоже подал заявку с нарушениями. Поэтому конкурс был отменён.
По нашим данным, «Энергострой+» является частым поставщиком услуг для государственных или муниципальных нужд. Так, фирма заключила 4 контракта с Управлением дорожного хозяйства Башкирии на сумму более чем в 143 млн рублей. В 2022 году её прибыль составила 1,6 млн рублей.