Наконец-то нашёлся подрядчик, который благоустроит аллею у Театра кукол в Уфе

Как сообщают коллеги, победителем конкурса стала компания «Энергострой+». Она согласилась благоустроить площадь за 13,6 млн рублей. Ранее её заявка была отклонена, из-за этого она обратилась в ФАС. В надзорном ведомстве определили, что жалоба не имеет основания. Однако посчитали, что победитель «Уралагротехсервис» тоже подал заявку с нарушениями. Поэтому конкурс был отменён.