В Уфе у жителей улицы Бехтерева земля ушла из-под ног

«В Уфе часто бывают провалы, но когда это происходит недалеко от твоего дома становится тревожно, будем ждать решения экспертов», «Как бы наш дом под землю не ушёл, яма то образовалась вон какая большая», «Может здесь вообще стройка жилых домов запрещена, вот как теперь ночами спать», — делятся своими мыслями жители улицы Бехтерева.