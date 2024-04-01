mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Башкирии под многоэтажками провалилась земля

В Уфе у жителей улицы Бехтерева земля ушла из-под ног

1 апреля 2024, 11:40
Фото: МЧС России

В Башкирии под многоэтажками провалилась земля

Уфимцы опасаются за свои дома.

Сегодня к спасателям обратились жители района Зеленая роща. По ул. Бехтерева произошло сползание грунта в овраг. Осмотреть место обрушения почвы выехала бригада МЧС.

«Информацию довели до администрации Кировского района Уфы. Запланировано выездное совещание, по окончании которого будет принято решение о принятии дальнейших мер. В зоне осыпания находятся гаражи, собственники устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС по РБ.

В Уфе возле «Планеты» «поплыл грунт»
Узнать подробнее

Местные жители стараются не паниковать, но некоторые всё-таки обеспокоены случившимся.

«В Уфе часто бывают провалы, но когда это происходит недалеко от твоего дома становится тревожно, будем ждать решения экспертов», «Как бы наш дом под землю не ушёл, яма то образовалась вон какая большая», «Может здесь вообще стройка жилых домов запрещена, вот как теперь ночами спать», — делятся своими мыслями жители улицы Бехтерева.

Как пояснили специалисты, ситуация на данном участке улицы находится на контроле и пока причин для паники нет.

Читайте также:
К Земле приближается комета размером с Эверест. Смогут ли уфимцы увидеть ее?
#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
Подпишитесь
Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин
Сегодня, 05:30
Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии
Сегодня, 04:17
В последнюю неделю марта в Уфе родились 153 ребенка
Сегодня, 04:17
Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы
Сегодня, 03:49
Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления
Сегодня, 03:36
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛ
31 марта, 13:03
"