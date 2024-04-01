В Уфе у жителей улицы Бехтерева земля ушла из-под ног

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Сегодня к спасателям обратились жители района Зеленая роща. По ул. Бехтерева произошло сползание грунта в овраг. Осмотреть место обрушения почвы выехала бригада МЧС.
«Информацию довели до администрации Кировского района Уфы. Запланировано выездное совещание, по окончании которого будет принято решение о принятии дальнейших мер. В зоне осыпания находятся гаражи, собственники устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС по РБ.
Местные жители стараются не паниковать, но некоторые всё-таки обеспокоены случившимся.
«В Уфе часто бывают провалы, но когда это происходит недалеко от твоего дома становится тревожно, будем ждать решения экспертов», «Как бы наш дом под землю не ушёл, яма то образовалась вон какая большая», «Может здесь вообще стройка жилых домов запрещена, вот как теперь ночами спать», — делятся своими мыслями жители улицы Бехтерева.
Как пояснили специалисты, ситуация на данном участке улицы находится на контроле и пока причин для паники нет.