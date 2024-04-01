Обвалом грунта у жилого дома в Уфе занялась комиссия по ЧС

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ситуацию по поводу обвала грунта на улице Бехтерева прокомментировали в Управлении гражданской защиты Уфы. Там утверждают, что угрозы имуществу и жизни людей на данный момент нет.
«От фактической точки обвала до гаражей расстояние около трех метров. Сейчас угрозы материальному имуществу отсутствует. Данная территория полностью ограждена защитными устройствам. Сейчас на месте дежурит старший диспетчер УГЗ по Кировскому району по недопущению посторонних лиц на данный объект», — рассказал начальник УГЗ по Кировскому району Ильнур Якупов.
В непосредственной близости к обвалу находятся гаражи, их собственников уже ищут, на тот случай если обвал случится ещё раз. Одного владельца гаража уже нашли, мужчина сам смог убрать свой автомобиль. Местным жителям не стоит бояться, заверил чиновник.
«Дом Бехтерева, 10/1 укреплен, никакого риска для самого здания нет. Если смотреть, то до самого здания большое расстояние, » — успокоил уфимцев Якупов.
Определить, по какой причине произошел обвал грунта сейчас весьма сложно, но есть некоторые предположения. Эксперты отмечают, к этому могли привести погодные условия, подземные воды, различные ручьи, родники, которых не мало на этом участке земли. Есть версия, что провал мог случиться из-за таяния снега, этот процесс просто ослабил грунт. В любом случае точную причину можно будет назвать как только на место приедут специальные службы и обследуют местность.
По словам начальника управления гражданской защиты Ильнура Якупова, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности района состоится уже сегодня.