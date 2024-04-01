Обвалом грунта у жилого дома в Уфе занялась комиссия по ЧС

Определить, по какой причине произошел обвал грунта сейчас весьма сложно, но есть некоторые предположения. Эксперты отмечают, к этому могли привести погодные условия, подземные воды, различные ручьи, родники, которых не мало на этом участке земли. Есть версия, что провал мог случиться из-за таяния снега, этот процесс просто ослабил грунт. В любом случае точную причину можно будет назвать как только на место приедут специальные службы и обследуют местность.