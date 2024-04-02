В Башкирии за год накопили нарушений на 12,7 млрд рублей

Чаще всего нарушения фиксировались при ведении бухгалтерского учета (7,3 млрд рублей). Также внимания аудиторов привлекали при невнесении имущества в соответствующие реестры (4,7 млрд рублей). Кроме того, нарушения были при формировании и исполнении бюджетов, неэффективном использовании средств, нарушениях в управлении и распоряжении имуществом.