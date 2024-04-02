В Башкирии за год накопили нарушений на 12,7 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Там состоялось заседание комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Всего за год провели 21 контрольное и 24 экспертно-аналитических мероприятий, получено 101 заключение по результатам экспертиз проектов законодательных актов.
Чаще всего нарушения фиксировались при ведении бухгалтерского учета (7,3 млрд рублей). Также внимания аудиторов привлекали при невнесении имущества в соответствующие реестры (4,7 млрд рублей). Кроме того, нарушения были при формировании и исполнении бюджетов, неэффективном использовании средств, нарушениях в управлении и распоряжении имуществом.
В сфере закупок госзаказчикам нужно было устранить проблемы на 13,9 млн рублей. Также направлено 34 иска и 45 претензионных писем на 27,6 млн рублей.
К дисциплинарной ответственности привлекли 61 должностное лицо. В результате девять человек остались без работы.