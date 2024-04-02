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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Башкирии за год накопили нарушений на 12,7 млрд рублей

В Башкирии за год накопили нарушений на 12,7 млрд рублей

2 апреля 2024, 15:07
Фото: mkset.ru
Контрольно-счетная палата Башкирии выявила, что за 2023 год выявлено нарушений на 12,7 млрд рублей. Они зафиксированы при использовании госресурсов. Подробности передают в пресс-службе Курултая РБ.

Там состоялось заседание комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Всего за год провели 21 контрольное и 24 экспертно-аналитических мероприятий, получено 101 заключение по результатам экспертиз проектов законодательных актов.

Чаще всего нарушения фиксировались при ведении бухгалтерского учета (7,3 млрд рублей). Также внимания аудиторов привлекали при невнесении имущества в соответствующие реестры (4,7 млрд рублей). Кроме того, нарушения были при формировании и исполнении бюджетов, неэффективном использовании средств, нарушениях в управлении и распоряжении имуществом.

В сфере закупок госзаказчикам нужно было устранить проблемы на 13,9 млн рублей. Также направлено 34 иска и 45 претензионных писем на 27,6 млн рублей.

К дисциплинарной ответственности привлекли 61 должностное лицо. В результате девять человек остались без работы.

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#Общество#Башкортостан#Нарушения#Марина Шорина
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