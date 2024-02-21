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Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

В Башкирии 32 предприятия добывают золото с нарушениями

В Башкирии 32 предприятия добывают золото с нарушениями

21 февраля 2024, 16:54
Фото: МВД по РБ
Сегодня в Курултае Башкирии состоялось пленарное заседание, в котором принял участие глава республики Радий Хабиров. Глава МВД по региону Александр Прядко доложил, что 32 предприятия по добыче золота работают с нарушениями.

Начальник ведомства назвал варварством такую деятельность. При наличии уголовных дел изъять средства у таких компаний не всегда получается. Прядко обвинил во всем законодателей.

За нарушения в области недропользования составили 59 протоколов, возбуждено два уголовных дела. Не всегда можно поймать компании на извлечении доходов в крупном размере. Проблема кроется в отсутствии должного документооборота.

Выходом бы стало внесение определенной нормы в Уголовный кодекс, предложил глава МВД по РБ. Его огорчило, что пока к такому решению не пришли, передает портал «ЮТВ».

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