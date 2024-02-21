В Башкирии 32 предприятия добывают золото с нарушениями

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Начальник ведомства назвал варварством такую деятельность. При наличии уголовных дел изъять средства у таких компаний не всегда получается. Прядко обвинил во всем законодателей.
За нарушения в области недропользования составили 59 протоколов, возбуждено два уголовных дела. Не всегда можно поймать компании на извлечении доходов в крупном размере. Проблема кроется в отсутствии должного документооборота.
Выходом бы стало внесение определенной нормы в Уголовный кодекс, предложил глава МВД по РБ. Его огорчило, что пока к такому решению не пришли, передает портал «ЮТВ».