Еще 107 жителей Башкирии заболели Covid-19

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
При этом сутки назад ведомство зафиксировало 108 заболевших. В стационар попали 132 пациента, половина из которых — пенсионеры. За день до этого показать был на три человека больше.
На амбулаторном лечении до сих пор остаются 1 831 человек, хотя 1 апреля их было на 47 больше. За сутки выписано 156 человек.
Последний случай смерти от Covid-19 в республике был 9 января 2024 года. Всего жертвами инфекции стали 6 133 человека в РБ.