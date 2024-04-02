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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

За сутки в Башкирии коронавирусом заразили 107 человек

Еще 107 жителей Башкирии заболели Covid-19

2 апреля 2024, 13:59

За сутки в Башкирии коронавирусом заразили 107 человек

За сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Актуальные на 2 апреля данные приводит министерство здравоохранения Башкирии.

При этом сутки назад ведомство зафиксировало 108 заболевших. В стационар попали 132 пациента, половина из которых — пенсионеры. За день до этого показать был на три человека больше.

На амбулаторном лечении до сих пор остаются 1 831 человек, хотя 1 апреля их было на 47 больше. За сутки выписано 156 человек.

Последний случай смерти от Covid-19 в республике был 9 января 2024 года. Всего жертвами инфекции стали 6 133 человека в РБ.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Башкортостан#Минздрав#Коронавирус#Марина Шорина
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