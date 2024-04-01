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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Связанный со стройкой «Восточного выезда» подрядчик сливал нечистоты в Уфе

Строителя «Восточного выезда» в Уфе застукали за нарушением

1 апреля 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney

Связанный со стройкой «Восточного выезда» подрядчик сливал нечистоты в Уфе

Связанный со строительством «Восточного выезда» «ЛимакМарашАвтодорога» попался на сливе нечистот. Машины-ассенизаторы загрязняли территорию деревни Елкибаево в Калининском районе.

Нарушения они проводили в 500 м от жилых кварталов, передает портал «ЮТВ». Жидкие коммунальные отходы относят к четвертому классу опасности, а значит, направлять их нужно на очистные.

По неподтвержденной информации, компания не намерена платить за утилизацию. В связи с этим отходы оказались под снегом. На место выезжали правоохранительные органы.

Ранее на такую же проблему жаловались жители нагаевского микрорайона «Есенинский». За такие проступки глава Башкирии Радий Хабиров отчитал депутата Радика Шамсутдинова.

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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#Общество#Башкортостан#Строительство#Загрязнение водоемов#Восточный выезд#Марина Шорина
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