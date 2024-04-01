Строителя «Восточного выезда» в Уфе застукали за нарушением

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Нарушения они проводили в 500 м от жилых кварталов, передает портал «ЮТВ». Жидкие коммунальные отходы относят к четвертому классу опасности, а значит, направлять их нужно на очистные.
По неподтвержденной информации, компания не намерена платить за утилизацию. В связи с этим отходы оказались под снегом. На место выезжали правоохранительные органы.
Ранее на такую же проблему жаловались жители нагаевского микрорайона «Есенинский». За такие проступки глава Башкирии Радий Хабиров отчитал депутата Радика Шамсутдинова.