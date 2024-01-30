Премьер-министр Башкирии объявил о начале подготовки к весеннему половодью

Премьер-министр правительства Башкирии упомянул, что в 2023 году реки вскрылись раньше на две недели и весна началась необычно рано. Однако, паводок прошел без проблем. Он подчеркнул, что успеху в предупреждении разлива способствовали предварительные меры, принятые властями. Особенно эффективными оказались взрывные работы, выполненные своевременно.