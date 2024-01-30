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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:54

Правительство Башкирии рассказало о подготовке к весеннему половодью

Премьер-министр Башкирии объявил о начале подготовки к весеннему половодью

30 января 2024, 07:51
Фото: 1MI

Правительство Башкирии рассказало о подготовке к весеннему половодью

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкортостана

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии, объявил о подготовки к весеннему половодью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Премьер-министр правительства Башкирии упомянул, что в 2023 году реки вскрылись раньше на две недели и весна началась необычно рано. Однако, паводок прошел без проблем. Он подчеркнул, что успеху в предупреждении разлива способствовали предварительные меры, принятые властями. Особенно эффективными оказались взрывные работы, выполненные своевременно.

В этом году для мониторинга участков рек, активных заторов и помех, применяются различные технические средства. Так, будут задействованы судно на воздушной подушке, аэролодка, беспилотная авиация и вертолет Ка-32.

Ранее Mkset сообщал, что из-за аномальной жары в Башкирии пострадали очень много водоёмов, в том числе и река Белая. Уровень воды в реке опустился до критически низкой отметки и летом 2023 года река выглядела как неухоженный водоём.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Половодье#Андрей Назаров#Виалина Ахсанова#Водоёмы
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