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Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

В Башкирии паводок прогнозируют к концу марта

Когда в Башкирии начнется паводок

5 марта 2024, 17:59
Фото: 1MI

В Башкирии паводок прогнозируют к концу марта

Заместитель председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова обозначила сроки для начала паводка в регионе. В Башкортостане это явление ожидается, когда за окном установятся плюсовые температуры.

Весеннее половодье может наступить в конце марта или начале апреля. Все зависит от перехода температуры через нулевое значение. То есть плюсовая температура должна стабильно держаться днем и ночью — в таком случае начинается паводок.

В этот период ожидается, что от воды пострадают 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах, заявила чиновница в ходе эфира программы «Салям». Спасатели МЧС каждую неделю устраивают рейды для предупреждения ЧП.

В состоянии готовности сейчас пребывают 11 тысяч специалистов и более трех тысяч единиц техники. При необходимости Госкомитет задействует пожарно-спасательный вертолет.

Половодье в Башкирии начнется на неделю раньше срока, паводок пойдет с 1 по 4 апреля
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#Общество#Паводок#Башкортостан#Половодье#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
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