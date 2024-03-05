Когда в Башкирии начнется паводок

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Весеннее половодье может наступить в конце марта или начале апреля. Все зависит от перехода температуры через нулевое значение. То есть плюсовая температура должна стабильно держаться днем и ночью — в таком случае начинается паводок.
В этот период ожидается, что от воды пострадают 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах, заявила чиновница в ходе эфира программы «Салям». Спасатели МЧС каждую неделю устраивают рейды для предупреждения ЧП.
В состоянии готовности сейчас пребывают 11 тысяч специалистов и более трех тысяч единиц техники. При необходимости Госкомитет задействует пожарно-спасательный вертолет.