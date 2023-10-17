Силовики собираются выдворить из Уфы сотни иностранцев

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Башкирии прошёл рейд против нелегальных мигрантов. Его провели сотрудники полиции.
Как сообщает телеграм-канал «Честно говоря», правоохранители устроили облавы на оптовые базы, где работает множество мигрантов. На видео, представленном каналом, видны мужчины с нашивками «Следственный комитет». Они проверяли документы, разрешающие им находиться и трудиться в России. Силовики выявили больше 1300 нарушений.
Оказалось, что 230 иностранных рабочих находились в Башкирии незаконно — их могут депортировать.