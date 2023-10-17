mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства

Силовики собираются выдворить из Уфы сотни иностранцев

17 октября 2023, 11:33
Фото: t.me/govoryachestno

Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства

Работники оптовых торговых баз запомнят этот день надолго.

В Башкирии прошёл рейд против нелегальных мигрантов. Его провели сотрудники полиции.

Как сообщает телеграм-канал «Честно говоря», правоохранители устроили облавы на оптовые базы, где работает множество мигрантов. На видео, представленном каналом, видны мужчины с нашивками «Следственный комитет». Они проверяли документы, разрешающие им находиться и трудиться в России. Силовики выявили больше 1300 нарушений.

Оказалось, что 230 иностранных рабочих находились в Башкирии незаконно — их могут депортировать.

Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Мигранты
Подпишитесь
Мэр Уфы отправил главу района в отставку
Сегодня, 08:49
Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе
Сегодня, 10:21
Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе
Сегодня, 10:25
Уфимца подозревают в попытке поджечь военкомат
Сегодня, 09:42
Объект культурного наследия разрушается на глазах жителей в центре Уфы
Сегодня, 09:00
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37