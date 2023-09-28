Стала известна личность мужчины, которого подожгли в ночном клубе в Уфе

Как установлено следствием, двое иностранных граждан облили бензином и подожгли охранника ночного клуба, куда ранее их отказались пропустить, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Так, получив отказ, двое мужчин — в возрасте 28 и 30 лет набрали на заправке в емкость бензин, вернулись к заведению и облили одного из охранников и само заведение горючей смесью.