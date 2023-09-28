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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Стала известна личность мужчины, которого подожгли в ночном клубе в Уфе

Стала известна личность мужчины, которого подожгли в ночном клубе в Уфе

28 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI
Двое иностранных граждан, устроивших поджог в ночном клубе в Уфе, попытались скрыться, но были задержаны в аэропорту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Как установлено следствием, двое иностранных граждан облили бензином и подожгли охранника ночного клуба, куда ранее их отказались пропустить, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Так, получив отказ, двое мужчин — в возрасте 28 и 30 лет набрали на заправке в емкость бензин, вернулись к заведению и облили одного из охранников и само заведение горючей смесью.

Позднее злоумышленники попытались скрыться. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву.

Злоумышленников задержали в уфимском аэропорту Злоумышленников задержали в уфимском аэропорту
Злоумышленников задержали в уфимском аэропорту Злоумышленников задержали в уфимском аэропорту
Злоумышленников задержали в уфимском аэропорту
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РБ

К счастью, пострадавших нет. Сотрудники и гости заведения успели вовремя отойти на безопасное расстояние от источника возгорания. Возгорание сумели самостоятельно потушить сотрудники клуба.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые смывы, предметы и одежда злоумышленников, по которым будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.

Отмечается, что в ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также полнота принимаемых мер контроля за соблюдением миграционного законодательства со стороны должностных лиц подразделений по вопросам миграции.

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#Общество#Происшествия#Город#Следственный комитет#Полиция#Новости Уфы#Полицейские#Азамат Нухов
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