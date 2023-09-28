Стала известна личность мужчины, которого подожгли в ночном клубе в Уфе

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как установлено следствием, двое иностранных граждан облили бензином и подожгли охранника ночного клуба, куда ранее их отказались пропустить, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Так, получив отказ, двое мужчин — в возрасте 28 и 30 лет набрали на заправке в емкость бензин, вернулись к заведению и облили одного из охранников и само заведение горючей смесью.
Позднее злоумышленники попытались скрыться. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву.
К счастью, пострадавших нет. Сотрудники и гости заведения успели вовремя отойти на безопасное расстояние от источника возгорания. Возгорание сумели самостоятельно потушить сотрудники клуба.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые смывы, предметы и одежда злоумышленников, по которым будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.
Отмечается, что в ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также полнота принимаемых мер контроля за соблюдением миграционного законодательства со стороны должностных лиц подразделений по вопросам миграции.