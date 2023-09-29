Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Узбекистан 28 и 30 лет. Со стороны органов предварительного следствия им предъявлены обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Так, обвиняемый Азизхон Ю. просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей. Обвиняемый Илесбек Х. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения виде домашнего ареста.
Согласно материалам дела, двое мужчин направлялись в клуб«Меet Point» в КРК «Мегаполис», однако охранник заведения отказался впустить их, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Между иностранными гражданами и охранником возник конфликт. Тогда у злоумышленников возникла идея поджечь отказавшего им охранника.
Обвиняемые проехали на автозаправочную станцию, где приобрели бензин и вернулись обратно в клуб. Там они попытались облить охранника и входную группу легковоспламеняющейся жидкостью. К счастью, никто из сотрудников и посетителей заведения не пострадал. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву.
Постановлением суда в отношении двух граждан Республики Узбекистан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.