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Updated Сегодня, 10:34

В Уфе суд избрал меру пресечения для мигрантов, которые подожгли ночной клуб

Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч

29 сентября 2023, 10:32

В Уфе суд избрал меру пресечения для мигрантов, которые подожгли ночной клуб

Его сообщник просил суд отправить его на домашний арест, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Узбекистан 28 и 30 лет. Со стороны органов предварительного следствия им предъявлены обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Так, обвиняемый Азизхон Ю. просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей. Обвиняемый Илесбек Х. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения виде домашнего ареста.

Фото: Пресс-служба Кировского районного суда Уфы

Согласно материалам дела, двое мужчин направлялись в клуб«Меet Point» в КРК «Мегаполис», однако охранник заведения отказался впустить их, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Между иностранными гражданами и охранником возник конфликт. Тогда у злоумышленников возникла идея поджечь отказавшего им охранника.

Обвиняемые проехали на автозаправочную станцию, где приобрели бензин и вернулись обратно в клуб. Там они попытались облить охранника и входную группу легковоспламеняющейся жидкостью. К счастью, никто из сотрудников и посетителей заведения не пострадал. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву.

Постановлением суда в отношении двух граждан Республики Узбекистан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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