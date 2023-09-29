Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч

Обвиняемые проехали на автозаправочную станцию, где приобрели бензин и вернулись обратно в клуб. Там они попытались облить охранника и входную группу легковоспламеняющейся жидкостью. К счастью, никто из сотрудников и посетителей заведения не пострадал. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву.