В Уфе семейная пара сразу после ЗАГСа пришла на выборы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Орждоникидзевском районе столицы Башкирии сотрудники избирательного участка №306 были удивлены необычным гостям. Голосовать на выборах президента РФ пришли молодожены в праздничных нарядах и их гости. Руслан и Лариса отправились в участок сразу после регистрации брака, сегодня они празднуют свадьбу.
«Мы, как совсем еще молодая семья, решили не откладывать дело в долгий ящик, а прийти и сразу после ЗАГСа проголосовать за нашего будущего президента. Будем сами формировать будущее нашей страны», — рассказали молодожены.