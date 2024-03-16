В Уфе семейная пара сразу после ЗАГСа пришла на выборы

В Орждоникидзевском районе столицы Башкирии сотрудники избирательного участка №306 были удивлены необычным гостям. Голосовать на выборах президента РФ пришли молодожены в праздничных нарядах и их гости. Руслан и Лариса отправились в участок сразу после регистрации брака, сегодня они празднуют свадьбу.