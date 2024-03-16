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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Уфе молодожены во время свадьбы пришли на выборы

В Уфе семейная пара сразу после ЗАГСа пришла на выборы

16 марта 2024, 09:42
Фото: Пресс-служба Орджоникидзевского района Уфы

В Уфе молодожены во время свадьбы пришли на выборы

Выборы Президента России проходят с 15 по 17 марта, а избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

В Орждоникидзевском районе столицы Башкирии сотрудники избирательного участка №306 были удивлены необычным гостям. Голосовать на выборах президента РФ пришли молодожены в праздничных нарядах и их гости. Руслан и Лариса отправились в участок сразу после регистрации брака, сегодня они празднуют свадьбу.

«Мы, как совсем еще молодая семья, решили не откладывать дело в долгий ящик, а прийти и сразу после ЗАГСа проголосовать за нашего будущего президента. Будем сами формировать будущее нашей страны», — рассказали молодожены.

#Уфа#Новости Башкирии
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