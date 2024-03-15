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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Башкирии на избрательных участках работают иностранные наблюдатели

В Башкирию на выборы приехали иностранные наблюдатели

15 марта 2024, 11:43
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru

В Башкирии на избрательных участках работают иностранные наблюдатели

Известно, эксперты из каких стран приехали в регион.
Сюжет
Выборы

В Башкирии на избрательных участках за процессом голосования следят иностранные наблюдатели. Об этом журналистам рассказала и. о. руководителя Общественной палаты региона Лида Исаргакова.

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Как стало известно, на выборах работают наблюдатели из Казахстана, Беларуси, Шри-Ланки, Индонезии, Австрии, Молдовы, Сербии, Гватемалы и Болгарии.

По словам Исаргаковой, иностранных экспертов «впечатлил масштаб организации» системы общественного контроля.

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#Политика#Общество#Уфа#Выборы#Новости Башкирии#Наблюдатели
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