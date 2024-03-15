В Башкирию на выборы приехали иностранные наблюдатели

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Башкирии на избрательных участках за процессом голосования следят иностранные наблюдатели. Об этом журналистам рассказала и. о. руководителя Общественной палаты региона Лида Исаргакова.
Как стало известно, на выборах работают наблюдатели из Казахстана, Беларуси, Шри-Ланки, Индонезии, Австрии, Молдовы, Сербии, Гватемалы и Болгарии.
По словам Исаргаковой, иностранных экспертов «впечатлил масштаб организации» системы общественного контроля.