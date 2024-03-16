На выборах президента России проголосовала единственная жительница Башкирской деревни

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Необычное голосование прошло в Стерлибашевском районе республики, сообщает ИА «Башинформ». Члены избирательной комиссии приехали к единственной жительнице деревни Грязновка, чтобы 92-летняя Валентина Школьникова могла отдать свой голос на выборах президента России, которые проходят в стране второй день.
Хозяйка встретила их радушно, напоила чаем и рассказала, что всю жизнь прожила в Грязновке, которую сейчас присоедини к Родионовке. В деревне она осталась совершенно одна. За бабушкой присматривает сын, который каждую неделю приезжает к ней из города.