На выборах президента России проголосовала единственная жительница Башкирской деревни

Хозяйка встретила их радушно, напоила чаем и рассказала, что всю жизнь прожила в Грязновке, которую сейчас присоедини к Родионовке. В деревне она осталась совершенно одна. За бабушкой присматривает сын, который каждую неделю приезжает к ней из города.