mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Единственная жительница деревни проголосовала в Башкирии

На выборах президента России проголосовала единственная жительница Башкирской деревни

16 марта 2024, 06:52
Фото: 1MI

Единственная жительница деревни проголосовала в Башкирии

Пенсионерка всю жизнь прожила в деревне Грязновка в Стерлибашевском районе республики.

Необычное голосование прошло в Стерлибашевском районе республики, сообщает ИА «Башинформ». Члены избирательной комиссии приехали к единственной жительнице деревни Грязновка, чтобы 92-летняя Валентина Школьникова могла отдать свой голос на выборах президента России, которые проходят в стране второй день.

ФОМ и ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян готовы отдать голоса в пользу Путина
Узнать подробнее

Хозяйка встретила их радушно, напоила чаем и рассказала, что всю жизнь прожила в Грязновке, которую сейчас присоедини к Родионовке. В деревне она осталась совершенно одна. За бабушкой присматривает сын, который каждую неделю приезжает к ней из города.

#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
Саванны, рэгдоллы и каракеты: самые дорогие кошки в Уфе
Сегодня, 05:09
В Уфимском лимонарии зацвели лимоны
Сегодня, 04:49
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 16–17 марта
Вчера, 11:40
В Башкирии задержали водителя с правами, купленными через интернет
Сегодня, 06:30
Особенности мартовской рыбалки в Башкирии
14 марта, 10:10