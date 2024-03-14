В Башкирии предложили приравнять священников в зоне СВО к ветеранам боевых действий

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Парламент Башкирии собирается отправить в Госдуму законопроект, согласно которому работающих в зоне спецоперации священнослужителей предлагается приравнять к волонтерам и ветеранам боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая.
Статус волонтера будет гарантировать священникам право на компенсацию и другие выплаты в качестве возмещения вреда жизни. В частности, родственникам волонтера при его гибели полагается 5 млн рублей, при заболеваниях и увечьях — 3 млн рублей.
«На передовой бойцы остро нуждаются в духовной поддержке. Слово духовного наставника укрепляет моральный дух военнослужащих, способствуя достижению боевых задач. Помимо совершения богослужений, религиозных церемоний, священнослужители оказывают фронту и другую посильную помощь — психологическую, медицинскую, помогают в обустройстве воинских захоронений. Долг государства — обеспечить социальную защиту им самим», — высказался спикер Константин Толкачев.