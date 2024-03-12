В Башкирии участники СВО смогут не платить транспортный налог

«Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство каждого типа по выбору и распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя и возраст транспортного средства значения не имеют», — пояснил спикер Константин Толкачев.