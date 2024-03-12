В Башкирии участники СВО смогут не платить транспортный налог

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Депутаты парламента Башкирии планируют освободить участников спецоперации от уплаты транспортного налога за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая региона.
Мера поддержки также касается супругов военнослужащих, либо, в случае отсутствия брака, отца или матери.
Между тем льгота будет распространяться лишь на одно транспортное средство.
«Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство каждого типа по выбору и распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя и возраст транспортного средства значения не имеют», — пояснил спикер Константин Толкачев.
Убытки казны региона от законопроекта, по словам председателя Госсобрания, составят около 100 млн рублей, однако в проекте бюджета это было учтено.