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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Участников СВО из Башкирии освободят от транспортного налога на одну машину

В Башкирии участники СВО смогут не платить транспортный налог

12 марта 2024, 04:58
Фото: PxHere

Участников СВО из Башкирии освободят от транспортного налога на одну машину

Законопроект планируют вынести на рассмотрение в марте.

Депутаты парламента Башкирии планируют освободить участников спецоперации от уплаты транспортного налога за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая региона.

Мера поддержки также касается супругов военнослужащих, либо, в случае отсутствия брака, отца или матери.

Между тем льгота будет распространяться лишь на одно транспортное средство.

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«Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство каждого типа по выбору и распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя и возраст транспортного средства значения не имеют», — пояснил спикер Константин Толкачев.

Убытки казны региона от законопроекта, по словам председателя Госсобрания, составят около 100 млн рублей, однако в проекте бюджета это было учтено.

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