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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Гилаевым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Гилаевым

12 марта 2024, 12:00
Фото: Айдар Суфиянов/ VK.com
Соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего выразил глава Администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Гилаевым. Военнослужащий погиб вблизи населённого пункта Авдеевка.

В траурной церемонии принял участие заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Александр Лопухов.

— Когда погибают наши ребята, военнослужащие — это всегда большое горе для всех нас. Мы разделяем огромную боль утраты с родными и близкими нашего бойца, — написал Айдар Суфиянов в соцсетях.
#Общество#СВО#Похороны участников СВО#Туймазинский район
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