Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Гилаевым. Военнослужащий погиб вблизи населённого пункта Авдеевка.
В траурной церемонии принял участие заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Александр Лопухов.
— Когда погибают наши ребята, военнослужащие — это всегда большое горе для всех нас. Мы разделяем огромную боль утраты с родными и близкими нашего бойца, — написал Айдар Суфиянов в соцсетях.