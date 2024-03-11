mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Хабиров поручил оперативно решить проблемы жен участников СВО

«Полтора часа отвечал на вопросы»: Хабиров ждет решения проблем жен бойцов СВО

11 марта 2024, 07:24
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Хабиров поручил оперативно решить проблемы жен участников СВО

Глава региона заявил, что у него был очень долгий разговор с родственниками бойцов.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве региона обратился к подчиненным с просьбой оперативно разобраться со всеми обращениями жен и матерей участников спецоперации. Завершить рассмотрение вопросов он потребовал к 13 марта.

Хабиров отметил, что у него был долгий разговор родственницами бойцов. В ходе него выяснилось, что многие по сей день испытывают множество проблем с выплатами и документами.

Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию
Узнать подробнее

«Вопросов очень много, у кого-то до сих пор нет выплат, у кого-то — документов. Где-то — определенное бездушие. Я полтора часа отвечал на вопросы женщин», — обратился к коллегам Хабиров.

Читайте также:
Артем Ковшов назначен и. о. главы Минстроя БашкирииХабиров признался в сложности сдерживания цен на жильеХабиров рассказал об отправившемся на СВО депутате
#Общество#Уфа#Новости Башкирии#СВО
Подпишитесь
Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»
Сегодня, 07:05
Новоиспеченного миллионера разыскивают в Башкирии
Сегодня, 10:26
Важное заявление о подготовке к периоду паводка сделал глава Башкирии
Сегодня, 11:20
Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии
Сегодня, 10:03
С дырочками на молоке: 3 рецепта блинов на Масленицу, проверенных редакцией
Сегодня, 05:38
Уфимский шеф-повар поделился необычными рецептами блинов
Сегодня, 05:14