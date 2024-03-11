«Полтора часа отвечал на вопросы»: Хабиров ждет решения проблем жен бойцов СВО

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве региона обратился к подчиненным с просьбой оперативно разобраться со всеми обращениями жен и матерей участников спецоперации. Завершить рассмотрение вопросов он потребовал к 13 марта.
Хабиров отметил, что у него был долгий разговор родственницами бойцов. В ходе него выяснилось, что многие по сей день испытывают множество проблем с выплатами и документами.
«Вопросов очень много, у кого-то до сих пор нет выплат, у кого-то — документов. Где-то — определенное бездушие. Я полтора часа отвечал на вопросы женщин», — обратился к коллегам Хабиров.