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Хабирову пожаловались на переполненные автобусы в утренний час пик

«Даже двери не закрывались»: уфимцы массово жалуются на переполненные автобусы

13 марта 2024, 06:39
Фото: PxHere

Хабирову пожаловались на переполненные автобусы в утренний час пик

Пассажиров настолько много, что в машинах не закрываются двери.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях появилось несколько обращений с жалобами на городские автобусные маршруты. Уфимцы, в частности, недовольны ситуацией в Затоне.

Так, по словам горожан, в утренний час пик автобусы заполняются до отказа и физически не могут вместить в себя больше пассажиров. Водители вынуждены просить пассажиров покинуть транспортное средство.

«Завтра приглашаю представителей власти со мной также к восьми покататься в таких комфортных условиях до работы, вряд ли кто-то сможет гарантировать, что сможете в принципе зайти в автобус», — пишет Айгуль Д.

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Уфимцы также сетуют на то, что автобусы не всегда выполняют рейсы по расписанию и просят вернуть «пропавшие» большие автобусы вместо миниавтобусов, явно не справляющихся с нагрузкой.

«Утром, во-первых, „30к“ модет приехать или не приехать по расписанию. Во-вторых, маленький и уже на остановке Меликова полный, а пока доедет до Михайловского поворота, то двери реально не закрываются. Куда пропали большие комфортабельные автобусы?», — гласит комментарий Гузель К.

На утро 13 марта ответа на обращения горожан от официальных служб не поступило.

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