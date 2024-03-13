«Даже двери не закрывались»: уфимцы массово жалуются на переполненные автобусы

«Утром, во-первых, „30к“ модет приехать или не приехать по расписанию. Во-вторых, маленький и уже на остановке Меликова полный, а пока доедет до Михайловского поворота, то двери реально не закрываются. Куда пропали большие комфортабельные автобусы?», — гласит комментарий Гузель К.