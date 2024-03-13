«Даже двери не закрывались»: уфимцы массово жалуются на переполненные автобусы

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
На странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях появилось несколько обращений с жалобами на городские автобусные маршруты. Уфимцы, в частности, недовольны ситуацией в Затоне.
Так, по словам горожан, в утренний час пик автобусы заполняются до отказа и физически не могут вместить в себя больше пассажиров. Водители вынуждены просить пассажиров покинуть транспортное средство.
«Завтра приглашаю представителей власти со мной также к восьми покататься в таких комфортных условиях до работы, вряд ли кто-то сможет гарантировать, что сможете в принципе зайти в автобус», — пишет Айгуль Д.
Уфимцы также сетуют на то, что автобусы не всегда выполняют рейсы по расписанию и просят вернуть «пропавшие» большие автобусы вместо миниавтобусов, явно не справляющихся с нагрузкой.
«Утром, во-первых, „30к“ модет приехать или не приехать по расписанию. Во-вторых, маленький и уже на остановке Меликова полный, а пока доедет до Михайловского поворота, то двери реально не закрываются. Куда пропали большие комфортабельные автобусы?», — гласит комментарий Гузель К.
На утро 13 марта ответа на обращения горожан от официальных служб не поступило.