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Башкирия закупит 30 туристических автобусов за 883 млн рублей

В 883 млн рублей обойдется Башкирии закупка туристических автобусов

6 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI

Башкирия закупит 30 туристических автобусов за 883 млн рублей

Итоги аукциона были опубликованы на сайте госзакупок.

АО «Газпромбанк лизинг» на лизинговой основе поставит в Башкирию 30 туристических автобусов большого класса. Соответствующий контакт на сумму 882,7 млн рублей с компаний заключил региональный Минтранс. Отмечается, что начальная цена контракта превышала 1 млрд рублей.

По данным на сайте госзакупок, компания должна предоставить 30 автобусов Yotong ZK6128H либо схожие по характеристикам модели, выпущенные не ранее 2023 года. Так, в автобусах должно быть не менее 50 посадочных мест. Также они должны быть оборудованы системой спутниковой навигации, тахографом, системой «ЭРА ГЛОНАСС», круиз-контролем, системой видеонаблюдения и холодильником.

Закупка финансируется из средств регионального бюджета. Рассчитаться за автобусы планируется в течение пяти лет. Так, в 2024 году сумма платежа составит 300 тыс. руб., в период с 2025 по 2027 год — 265,8 млн руб., в 2028 году — 243,69 млн руб.

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#Общество#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов#Минтранс
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