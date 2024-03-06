В 883 млн рублей обойдется Башкирии закупка туристических автобусов

По данным на сайте госзакупок, компания должна предоставить 30 автобусов Yotong ZK6128H либо схожие по характеристикам модели, выпущенные не ранее 2023 года. Так, в автобусах должно быть не менее 50 посадочных мест. Также они должны быть оборудованы системой спутниковой навигации, тахографом, системой «ЭРА ГЛОНАСС», круиз-контролем, системой видеонаблюдения и холодильником.



Закупка финансируется из средств регионального бюджета. Рассчитаться за автобусы планируется в течение пяти лет. Так, в 2024 году сумма платежа составит 300 тыс. руб., в период с 2025 по 2027 год — 265,8 млн руб., в 2028 году — 243,69 млн руб.