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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 13:23

Новый автобусный маршрут запустили в Уфе

Новый автобусный маршрут запустили в Уфе

12 марта 2024, 12:57
Фото: 1MI
Муниципальный маршрут был запущен Управлением транспорта и связи города Уфы, сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Новый автобусный маршрут запустили в Уфе в понедельник, 11 марта.

Так, маршрут №246 следует из деревни Искино до Уфы и включает в себя следующие улицы: Искинская, Локотковская, Террасная, Королевская (мкр. Атаевка), автодорога Уфа-Оренбург, автодорога Уфа — Аэропорт, Заки Валиди, Цюрупы, Пушкина, Ленина, Кирова, Цюрупы, 50 лет Октября, проспект Октября.

Движение автобусов осуществляется по утвержденному графикуДвижение автобусов осуществляется по утвержденному графику
Движение автобусов осуществляется по утвержденному графику
Фото: Илвир Нурдавлятов/ VK.com

Отмечается, что необходимым условием для запуска автобусов было создание разворотного кольца. Оно было выполнено силами МБУ Службы по благоустройству района.

Напомним, ранее жители Уфы жаловались на ситуацию с общественным транспортом в городе. Наиболее часто жалобы касаются долгого ожидания и нехватки транспорта в утреннее и вечернее время, в результате чего автобусы ездят переполненными.

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#Общество#Город#Автобус#Общественный транспорт#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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