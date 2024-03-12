Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Новый автобусный маршрут запустили в Уфе в понедельник, 11 марта.
Так, маршрут №246 следует из деревни Искино до Уфы и включает в себя следующие улицы: Искинская, Локотковская, Террасная, Королевская (мкр. Атаевка), автодорога Уфа-Оренбург, автодорога Уфа — Аэропорт, Заки Валиди, Цюрупы, Пушкина, Ленина, Кирова, Цюрупы, 50 лет Октября, проспект Октября.
Отмечается, что необходимым условием для запуска автобусов было создание разворотного кольца. Оно было выполнено силами МБУ Службы по благоустройству района.
Напомним, ранее жители Уфы жаловались на ситуацию с общественным транспортом в городе. Наиболее часто жалобы касаются долгого ожидания и нехватки транспорта в утреннее и вечернее время, в результате чего автобусы ездят переполненными.