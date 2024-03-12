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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В башкирской деревне мальчик на быке ездит в магазин

В башкирской деревне заметили катающегося на быке мальчика

12 марта 2024, 15:25
Фото: Скриншот видео

В башкирской деревне мальчик на быке ездит в магазин

В деревне Рыскужино Абзелиловского района молодой человек прокатился верхом на быке. Это заметили проезжающие мимо водители, которые сняли происходящее на видео. Его опубликовали в Telegram-канале «Уфа с огоньком».

Молодой человек, предположительно несовершеннолетний, проезжал мимо соседей и помахал проезжающему мужчине. Тот на татарском языке удивлялся происходящему и говорил, что мальчик сел на быка и, кайфуя, едет.

«Он у нас такой один на всю деревню, бычка приручил и катается на нем. Причем животному такое развлечение по-моему только в удовольствие, спокойно ходит. Деревенские уже не удивляются. Он и в магазин на быке, и по делам, на почту. Зато для городских это целый аттракцион», — прокомментировал новость один из местных жителей.

Под публикацией пользователи отметили, что такое развлечение все же может быть опасным. Якобы животное по-разному реагирует на проезжающую технику, а потому может сбросить ребенка и затоптать.

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#Общество#Башкортостан#Соцсети#Животные#Скот#Абзелиловский район#Марина Шорина
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