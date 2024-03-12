В башкирской деревне заметили катающегося на быке мальчика

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Молодой человек, предположительно несовершеннолетний, проезжал мимо соседей и помахал проезжающему мужчине. Тот на татарском языке удивлялся происходящему и говорил, что мальчик сел на быка и, кайфуя, едет.
«Он у нас такой один на всю деревню, бычка приручил и катается на нем. Причем животному такое развлечение по-моему только в удовольствие, спокойно ходит. Деревенские уже не удивляются. Он и в магазин на быке, и по делам, на почту. Зато для городских это целый аттракцион», — прокомментировал новость один из местных жителей.
Под публикацией пользователи отметили, что такое развлечение все же может быть опасным. Якобы животное по-разному реагирует на проезжающую технику, а потому может сбросить ребенка и затоптать.