Сахарный завод изменил конструкцию, а руку потерял житель Башкири

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Инцидент зафиксировали 4 декабря в жомосушильном цехе, который с утра остановили для ремонта грабельного транспортера. Непрерывно в течение дня функционировал лишь ворошитель, а вечером, после запуска оборудования, слесаря-ремонтника попросили осмотреть устройство. В его работе был посторонний шум.
Мужчина поднялся на обслуживающую площадку, снял люк смотрового окна, потерял равновесие и получил удар вращающимся шнеком. Это отрубило ему конечность, из-за чего пострадавшего пришлось везти в местную больницу.
Расследование показало, что установка не предусмотрена производителем — ее «Раевсахар» сделал сам, без согласования с заводом-изготовителем. Рабочее место для обслуживания ворошителя не было. А мужчину не ознакомили с инструкцией по охране труда при ремонте.
Все это привело к трагедии. В результате материалы передали следкому.