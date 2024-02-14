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Из-за ошибки работодателя в Башкирии мужчина остался без руки

Сахарный завод изменил конструкцию, а руку потерял житель Башкири

14 февраля 2024, 14:39
Фото: 1MI

Из-за ошибки работодателя в Башкирии мужчина остался без руки

В Башкирии 39-летний работник завода «Раевсахар» лишился руки во время работы. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая в Альшеевском районе.

Инцидент зафиксировали 4 декабря в жомосушильном цехе, который с утра остановили для ремонта грабельного транспортера. Непрерывно в течение дня функционировал лишь ворошитель, а вечером, после запуска оборудования, слесаря-ремонтника попросили осмотреть устройство. В его работе был посторонний шум.

Мужчина поднялся на обслуживающую площадку, снял люк смотрового окна, потерял равновесие и получил удар вращающимся шнеком. Это отрубило ему конечность, из-за чего пострадавшего пришлось везти в местную больницу.

Расследование показало, что установка не предусмотрена производителем — ее «Раевсахар» сделал сам, без согласования с заводом-изготовителем. Рабочее место для обслуживания ворошителя не было. А мужчину не ознакомили с инструкцией по охране труда при ремонте.

Все это привело к трагедии. В результате материалы передали следкому.

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#Общество#Башкортостан#Травма#Завод#Марина Шорина
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