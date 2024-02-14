Сахарный завод изменил конструкцию, а руку потерял житель Башкири

Расследование показало, что установка не предусмотрена производителем — ее «Раевсахар» сделал сам, без согласования с заводом-изготовителем. Рабочее место для обслуживания ворошителя не было. А мужчину не ознакомили с инструкцией по охране труда при ремонте.