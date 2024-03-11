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Исполняющим обязанности главы Минстроя Башкирии назначен Артем Ковшов

Артем Ковшов назначен и. о. главы Минстроя Башкирии

11 марта 2024, 05:39
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Исполняющим обязанности главы Минстроя Башкирии назначен Артем Ковшов

Ранее чиновник занимался проблемой обманутых дольщиков.

Исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии назначен Артем Ковшов, ранее занимавший должность первого замглавы ведомства. Соответствующие кадровые решения озвучил в ходе оперативного совещания руководитель региона Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что ранее Ковшов занимался вопросами обманутых дольщиков, Хабиров оценил его деятельность как «очень эффективную».

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«Артем Васильевич довольно долго работает в этой сфере. Его оперативное управление процессами по решению вопросов дольщиков было очень эффективным. Мы оценили эту работу, желаем успехов», — сказал Хабиров.

Ранее обязанности министра исполнял Владислав Сидоркин, а перед ним — Ридаль Саетов. Их предшественник, Егор Родин, был снят с должности после скандала с обвинением главы ведомства в потребительском экстремизме.

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#Политика#Общество#Уфа#Минстрой Башкирии
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