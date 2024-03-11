Артем Ковшов назначен и. о. главы Минстроя Башкирии

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
Исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии назначен Артем Ковшов, ранее занимавший должность первого замглавы ведомства. Соответствующие кадровые решения озвучил в ходе оперативного совещания руководитель региона Радий Хабиров.
Глава Башкирии отметил, что ранее Ковшов занимался вопросами обманутых дольщиков, Хабиров оценил его деятельность как «очень эффективную».
«Артем Васильевич довольно долго работает в этой сфере. Его оперативное управление процессами по решению вопросов дольщиков было очень эффективным. Мы оценили эту работу, желаем успехов», — сказал Хабиров.
Ранее обязанности министра исполнял Владислав Сидоркин, а перед ним — Ридаль Саетов. Их предшественник, Егор Родин, был снят с должности после скандала с обвинением главы ведомства в потребительском экстремизме.