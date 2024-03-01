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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Элвин Грей теряет слух

Элвин Грей теряет слух

1 марта 2024, 14:24
Фото: Скриншот
Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, который известен общественности под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о том, что страдает от двусторонней тугоухости. Свою проблему он заработал, как сам считает из-за увлечения творчеством. Исполнитель заявил об этом в ходе интервью на YouTube.

Певец получил акустическую травму несколько лет назад. Теперь он не слышит звуки в определенном диапазоне и ему приходится прибегать к помощи других людей, чтобы выпустить трек. Кроме того, иногда на концертах он не попадает в такт с барабанщиком.

Артист добавил, что может не услышать даже муху, которая жужжит у него над ухом. Все это случилось якобы тогда, когда он «переработался».

«Слишком увлекся, работал, не жалея себя. Это сейчас я стал поумнее или постарел. Бывало, что в день давал по два концерта», — рассказал он.

Грей рассказал, что, приехав домой, не отдыхал. Когда заметил проблему со слухом, то обратился к врачам. Те заявили, что надо было решать проблему в течение первых 12 часов, но оказалось поздно. Теперь эта болезнь не лечится.

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