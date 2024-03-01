Элвин Грей теряет слух

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Певец получил акустическую травму несколько лет назад. Теперь он не слышит звуки в определенном диапазоне и ему приходится прибегать к помощи других людей, чтобы выпустить трек. Кроме того, иногда на концертах он не попадает в такт с барабанщиком.
Артист добавил, что может не услышать даже муху, которая жужжит у него над ухом. Все это случилось якобы тогда, когда он «переработался».
«Слишком увлекся, работал, не жалея себя. Это сейчас я стал поумнее или постарел. Бывало, что в день давал по два концерта», — рассказал он.
Грей рассказал, что, приехав домой, не отдыхал. Когда заметил проблему со слухом, то обратился к врачам. Те заявили, что надо было решать проблему в течение первых 12 часов, но оказалось поздно. Теперь эта болезнь не лечится.