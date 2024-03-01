За спасение сестры школьник из Башкирии получил благодарность

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Сотрудники регионального управления отдали награду за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, а также активное содействие следкому. Днем 5 февраля мужчина схватил за руку 7-летнюю девочку и попытался увести ее. В этот момент дети возвращались со школы домой.
За несовершеннолетнюю вступился ее старший брат. Он заметил, что лицо злоумышленника скрыто маской, но вместе с сестрой побежал к подъезду дома. Ребенок сразу же рассказал родителям о случившемся, а они обратились в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. В результате 18-летний мужчина уже задержан и пребывает в СИЗО.