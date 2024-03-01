За спасение сестры школьник из Башкирии получил благодарность

За несовершеннолетнюю вступился ее старший брат. Он заметил, что лицо злоумышленника скрыто маской, но вместе с сестрой побежал к подъезду дома. Ребенок сразу же рассказал родителям о случившемся, а они обратились в правоохранительные органы.