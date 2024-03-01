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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

За спасение сестры школьник из Башкирии получил благодарность

За спасение сестры школьник из Башкирии получил благодарность

1 марта 2024, 14:01
Фото: mkset.ru
В Стерлитамаке 11-летнему школьнику, который спас свою младшую сестру от маньяка, вручили благодарность от руководителя следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники регионального управления отдали награду за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, а также активное содействие следкому. Днем 5 февраля мужчина схватил за руку 7-летнюю девочку и попытался увести ее. В этот момент дети возвращались со школы домой.

За несовершеннолетнюю вступился ее старший брат. Он заметил, что лицо злоумышленника скрыто маской, но вместе с сестрой побежал к подъезду дома. Ребенок сразу же рассказал родителям о случившемся, а они обратились в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. В результате 18-летний мужчина уже задержан и пребывает в СИЗО.

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#Общество#Башкортостан#Следком#Похищение ребенка#Марина Шорина
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