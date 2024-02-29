Оленей будут отлавливать из-за нападений на людей в башкирском селе

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Первые особи начали выходить к людям еще до Нового года. Тогда жители не придавали особого значения этому, пишет портал «ЮТВ». Однако в январе уже близко к населенному пункту вышел еще один рогатый, а затем и другие.
Олени начали гулять по улицам, из-за чего жители Башкирии боялись покинуть свой двор. Особенно они переживали за детей. В начале года один из оленей напал на сельчанина и едва его не растерзал.
Спасти его удалось, но в администрации Халикеевского сельсовета заявили, что сам потерпевший был пьян. Жителей якобы просили не подкармливать животных.
«Убивать и трогать животных нельзя — это краснокнижные олени-маралы. Отгоняем их сами, силами полицейских и трактористов.Одного рогатого уже увезли в Ишимбайский питомник, трое других пока убежали», — пояснили власти.
В сентябре между деревнями Сергеевка и Нугуш в Мелеузовском районе мужчина кинул в медведя ветку. Дикое животное напало на домашнюю скотину.