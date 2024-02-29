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Из-за нашествия оленей в Башкирии страдают села

Оленей будут отлавливать из-за нападений на людей в башкирском селе

29 февраля 2024, 15:46
Фото: 1MI

Из-за нашествия оленей в Башкирии страдают села

Жители села Амирово Стерлибашевского района рассказали, что населенный пункт «захватили» олени. Из-за этого некоторые не могут покинуть свои домовладения, а одного из мужчин животное ранило.

Первые особи начали выходить к людям еще до Нового года. Тогда жители не придавали особого значения этому, пишет портал «ЮТВ». Однако в январе уже близко к населенному пункту вышел еще один рогатый, а затем и другие.

Олени начали гулять по улицам, из-за чего жители Башкирии боялись покинуть свой двор. Особенно они переживали за детей. В начале года один из оленей напал на сельчанина и едва его не растерзал.

Спасти его удалось, но в администрации Халикеевского сельсовета заявили, что сам потерпевший был пьян. Жителей якобы просили не подкармливать животных.

«Убивать и трогать животных нельзя — это краснокнижные олени-маралы. Отгоняем их сами, силами полицейских и трактористов.Одного рогатого уже увезли в Ишимбайский питомник, трое других пока убежали», — пояснили власти.

В сентябре между деревнями Сергеевка и Нугуш в Мелеузовском районе мужчина кинул в медведя ветку. Дикое животное напало на домашнюю скотину.

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#Общество#Башкортостан#Дикое животное#Стерлибашевский район#Марина Шорина
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