В Башкирии в последний путь проводили мужчин, погибших на СВО

В деревне Каримово Учалинского района попрощались с 39-летним Римом Закировым, о чём рассказал глава районной администрации Руслан Гилязетдинов. Рим Закиров родился 12 сентября 1984 года в деревне Каримово. После школы отучился в профессиональном училище №98 города Учалы. В 2002 году Рим был призван на срочную службу в ВС РФ, в 2014 году подписал контракт с министерством обороны. До 2017 года службу проходил на территории Чеченской республики. В мае 2023 года вновь заключил контракт с ВС РФ, на этот раз отправившись в зону проведения СВО. Рим Закиров погиб 15 февраля 2024 года.