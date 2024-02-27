В Башкирии в последний путь проводили мужчин, погибших на СВО

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Главы городов и районных администраций сообщили о похоронах бойцов, погибших на СВО.
Газиз Манапов сообщил о гибели на фронте уроженца деревни Кулганино Бурзянского района Альберта Ишбулатова. Известно, что траурная церемония прошла сегодня на малой родине военнослужащего.
По данным Оренбургского областного суда, Альберту Мавлитовичу Ишбулатову решением Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4,5 года за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Государство конфисковало автомобиль Альберта Ишбулатова, а сам мужчина отправился добровольцем на фронт. Из материалов дела также следует, что у него был несовершеннолетний ребёнок.
В Октябрьском сегодня простились с 37-летним ефрейтором Рамилем Миннихановым, судьба которого оборвалась под Авдеевкой. Администрация Октябрьского сообщает, что он был коренным жителем города, где родился 25 августа 1987 года. Он окончил школу №22, поступил в профессиональное училище №56.
Оттуда он выпустился в 2004 году слесарем-инструментальщиком. С 2005 по 2007 годы проходил срочную службу в ВС РФ. После этого трудился в промышленности — во благо научно-производственного предприятия «Теллур». В 2023 году заключил контракт с министерством обороны. На фронте служил стрелком стрелкового батальона в составе 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 18 февраля 2024 года Рамиль Минниханов погиб, попав под миномётный обстрел. Военнослужащего представили к ордену Мужества (посмертно). У него остались двое детей.
Чишминский район остался без Миниахмета Нуриахметова. Глава районной администрации Ришат Мансуров сообщил, что церемония прощания прошла вчера в селе Шингак-Куль. Глава сельского совета написал, что мужчина отправился в зону проведения СВО в августе 2023 года, добровольно отправившись на фронт.
В Стерлитамаке воинские почести воздали Алексею Тупичкину. На прощание с ним приехал бывший председатель Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан и нынешний депутат Курултая Фарит Гумеров, а также мэр города Рустем Газизов.
В деревне Каримово Учалинского района попрощались с 39-летним Римом Закировым, о чём рассказал глава районной администрации Руслан Гилязетдинов. Рим Закиров родился 12 сентября 1984 года в деревне Каримово. После школы отучился в профессиональном училище №98 города Учалы. В 2002 году Рим был призван на срочную службу в ВС РФ, в 2014 году подписал контракт с министерством обороны. До 2017 года службу проходил на территории Чеченской республики. В мае 2023 года вновь заключил контракт с ВС РФ, на этот раз отправившись в зону проведения СВО. Рим Закиров погиб 15 февраля 2024 года.
В 20 лет погиб уроженец села Верхние Киги Загир Хабибуллин, сообщила его сестра. Глава Кигинского района Зухра Гордиенко написала, что вчера было получено извещение о смерти Загира спустя 10 месяцев отсутствия информации о судьбе уроженца республики.
Сегодня стало известно о гибели офицера из Башкирии, который попал на фронт во время мобилизации. О смерти уроженца Дуванского района, трудившегося вахтовым методом в Екатеринбурге, сообщила глава Кигинского района.