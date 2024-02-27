Офицер из Башкирии пытался спасти бойцов, но сам погиб на СВО

Осенью 2022 года, когда началась мобилизация, он, после звонка из военкомата, прибыль в сборный пункт. На фронте Радик Муртазин имел позывной «Москва», воевал в звании старшего лейтенанта. 9 февраля ему исполнилось 50 лет. 22 февраля на странице газеты «Стерлибашевские родники» в соцсети Vk появилось поздравление Радика Муртазина с днём рождения и днём защитников Отечества.