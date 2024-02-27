Офицер из Башкирии пытался спасти бойцов, но сам погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Стерлибашевском районе попрощались с Радиком Муртазиным. Об этом сообщил глава администрации Рустам Рахмангулов.
Радик Муртазин родился 9 февраля 1974 года в селе Стерлибашево. После школы он поступил в Тольяттинское высшее военное командно-инженерное строительное училище. Став офицером, он служил в МЧС, а также в гражданской сфере. Как пишет районное издание «Стерлибашевские родники», у него остались трое детей.
Осенью 2022 года, когда началась мобилизация, он, после звонка из военкомата, прибыль в сборный пункт. На фронте Радик Муртазин имел позывной «Москва», воевал в звании старшего лейтенанта. 9 февраля ему исполнилось 50 лет. 22 февраля на странице газеты «Стерлибашевские родники» в соцсети Vk появилось поздравление Радика Муртазина с днём рождения и днём защитников Отечества.
Радик Муртазин погиб, вытаскивая с поля боя раненных сослуживцев. Посмертно удостоен ордена «Мужества».