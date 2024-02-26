Жители Башкирии стали пить больше водки чем пива

В прошлом году в республике заметно снизились продажи пива (а также медовухи, сидра, пуаре) по сравнению с 2022 годом — на 9,7%, с 61,5 до 55,5 литров на человека. Совсем ненамного больше в регионе начали пить вина — 3,6 литров вместо 3,5 литров на человека.