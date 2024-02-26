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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Жители Башкирии стали больше потреблять крепкие алкогольные напитки

Жители Башкирии стали пить больше водки чем пива

26 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI

Жители Башкирии стали больше потреблять крепкие алкогольные напитки

В России потребление крепкого алкоголя выросло на 3,6%.

В Республике Башкортостан увеличилось потребление крепких спиртных напитков. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на исследование агентства FinExpertiza.

В прошлом году в республике заметно снизились продажи пива (а также медовухи, сидра, пуаре) по сравнению с 2022 годом — на 9,7%, с 61,5 до 55,5 литров на человека. Совсем ненамного больше в регионе начали пить вина — 3,6 литров вместо 3,5 литров на человека.

При это аналитики отмечают рост продажи крепких алкогольных напитков (крепче 25 градусов) — на 2,9%. В 2022 году водки, коньяка и ликёроводочной продукции приходилось 7,6 литров на человека, то в 2023 — 7,8 литров.

Газета «Ведомости» отмечает, что по стране стали больше пить на 3,6%. Рекордсмены по потреблению алкоголя на душу человека — Республика Карелия (16,1 л), Сахалинская область (15,1 л) и Магаданская область (14 л).

Недавно стало известно, что в 2023 году в Башкирии заметно снизилась численность населения.

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#Общество#Экономика#Алкоголь#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров#Демография
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