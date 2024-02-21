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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Председатель профсоюза «Действие» прокомментировал смертельное ДТП в Башкирии

«Усталость и ошибки»: лидер профсоюза медиков высказался о ДТП со скорой в Башкирии

21 февраля 2024, 13:43
Фото: 1MI

Председатель профсоюза «Действие» прокомментировал смертельное ДТП в Башкирии

Водителям зачастую приходится подрабатывать в других местах, считает активист.

Председатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» считает, что возможной причиной смертельной аварии с участием скорой помощи в Стерлитамаке могла быть усталость водителя. Об это он сказал в разговоре с корреспондентом Mkset.ru.

Напомним, вчера вечером карета скорой помощи попала под поезд на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Из-за столкновения погибла 67-летняя пациентка. Четырёх пострадавших пришлось срочно доставить в 21-ю больницу города Уфы с помощью санитарной авиации.

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По мнению Андрея Петровича Коновала, нет ничего удивительного в том, что виновным в аварии мог быть водитель скорой помощи. Однако это должно установить следствие. По его мнению, положение водителей в нынешней системе здравоохранения заставляет желать лучшего. В числе возможных причин — накопленная усталость и, как следствие, рост вероятности ошибок.

— Зарплаты низкие, текучка — большая. Водители стараются подрабатывать в других местах. [У них] накапливается усталость, возрастает вероятность ошибок. — А. Коновал.

Редакция Mkset.ru отправила официальный запрос в минздрав об оснащённости бригад скорой помощи Стерлитамака водителями.

Недавно мы выяснили, что работники учреждений здравоохранения почти чаще других жалуются на невыносимые условия труда. Одна из причин недовольства — переработки и нарушение режима труда и отдыха.

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#Общество#Происшествия#Стерлитамак#ДТП#Новости Башкирии#Профсоюзы#Идэль Гумеров
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