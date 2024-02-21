«Усталость и ошибки»: лидер профсоюза медиков высказался о ДТП со скорой в Башкирии

По мнению Андрея Петровича Коновала, нет ничего удивительного в том, что виновным в аварии мог быть водитель скорой помощи. Однако это должно установить следствие. По его мнению, положение водителей в нынешней системе здравоохранения заставляет желать лучшего. В числе возможных причин — накопленная усталость и, как следствие, рост вероятности ошибок.