Собрали всё, что известно об аварии поезда и скорой в Стерлитамаке

Министерство транспорта рассказало о ситуации с точки зрения машиниста поезда. По версии ведомства, машинист одиночного локомотива увидел, что карета скорой помощи заехала на жд-пути. Он применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. Выяснилось, что реанимобиль попытался «проскочить» на красный цвет светофора. Расписание поездов из-за аварии не сбилось.