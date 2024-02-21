Собрали всё, что известно об аварии поезда и скорой в Стерлитамаке

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Published Сегодня, 03:55
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На юге Башкирии на железнодорожном переезде столкнулись реанимобиль и локомотив. В результате ДТП пострадали четверо человек, пациентка скорой помощи скончалась. Всё, что известно к этому часу — в нашем материале.
Первыми событие прокомментировали сотрудники полиции. По версии ГИБДД, столкновение с поездом допустил водитель скорой. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
Затем спасатели рассказали, что в аварии погибла пациентка 1956 года рождения. Также ведомство отметило, что повреждений железнодорожного полота не имеется.
Подтвердило гибель одной из участник ДТП министерство здравоохранения. Медики также рассказали о состоянии других пострадавших. Выяснилось, что один из участников аварии попал в реанимацию с тяжёлыми травмами.
К изучению обстоятельств трагедии подключились прокуратура и следком. Правоохранители должны выяснить, соблюдались ли правила безопасной эксплуатации железнодорожного переезда.
Министерство транспорта рассказало о ситуации с точки зрения машиниста поезда. По версии ведомства, машинист одиночного локомотива увидел, что карета скорой помощи заехала на жд-пути. Он применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. Выяснилось, что реанимобиль попытался «проскочить» на красный цвет светофора. Расписание поездов из-за аварии не сбилось.