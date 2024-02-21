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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Собрали всё, что известно об аварии поезда и скорой в Стерлитамаке

Собрали всё, что известно об аварии поезда и скорой в Стерлитамаке

21 февраля 2024, 03:55
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
К изучению обстоятельств аварии подключились разные ведомства.

На юге Башкирии на железнодорожном переезде столкнулись реанимобиль и локомотив. В результате ДТП пострадали четверо человек, пациентка скорой помощи скончалась. Всё, что известно к этому часу — в нашем материале.

Первыми событие прокомментировали сотрудники полиции. По версии ГИБДД, столкновение с поездом допустил водитель скорой. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Затем спасатели рассказали, что в аварии погибла пациентка 1956 года рождения. Также ведомство отметило, что повреждений железнодорожного полота не имеется.

Подтвердило гибель одной из участник ДТП министерство здравоохранения. Медики также рассказали о состоянии других пострадавших. Выяснилось, что один из участников аварии попал в реанимацию с тяжёлыми травмами.

Минздрав прокомментировал страшную аварию в Стерлитамаке
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К изучению обстоятельств трагедии подключились прокуратура и следком. Правоохранители должны выяснить, соблюдались ли правила безопасной эксплуатации железнодорожного переезда.

Министерство транспорта рассказало о ситуации с точки зрения машиниста поезда. По версии ведомства, машинист одиночного локомотива увидел, что карета скорой помощи заехала на жд-пути. Он применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. Выяснилось, что реанимобиль попытался «проскочить» на красный цвет светофора. Расписание поездов из-за аварии не сбилось.

Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой
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#Общество#Происшествия#Стерлитамак#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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